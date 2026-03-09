Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 'Ramazan'da Gençlerle Buluşuyor' programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Yeşilli Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Demir gençlere samimi ve motive edici bir konuşma yaptı. Demir, ilçenin geleceğinin gençlerin ellerinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de üniversite mezunu sayısının yüksek olmasına rağmen mesleki eğitim ve teknik lise mezunlarının önemine dikkat çekti.

Yeşilli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) planlanan yatırımlarla yaklaşık 60 fabrika kurulacağını, bu tesislerin en az bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Gençlere yönelik çağrısında, 'İş kura yaslanmayın, bu tembelliktir. Aç kalın, susuz kalın ama tembelliğe yaslanmayın. Meslek edinin, kendi işinizi kurun. İstek ve cesaret olsun, mücadele edeceksiniz. İş konusunda seçici olmayın' diyerek çalışkanlık ve girişimciliği teşvik etti. Başkan Demir, Yeşilli'de kurulan gençlik merkezinin ilçenin aile ve muhabbet ortamı için önemli olduğunu ifade etti.

Gençlerin her etkinlikte ön planda olması gerektiğini belirterek, belediye olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi. Konuşmasında kentsel dönüşüm projesine de değinen Demir, projenin Türkiye'de örnek gösterilen bir çalışma olduğunu, birinci etap çalışmalarının tamamlandığını ve ikinci etapın başladığını açıkladı. Proje kapsamında otel, otopark, çarşı gibi tesislerin ilçeye kazandırılacağını, daha güzel imkanlar ve fırsatlar sunacaklarını vurguladı. İnandıkları yoldan dönmeyeceklerini ifade etti.

Ayrıca ilçeye sosyal amaçlı, iki katlı bir kütüphane kazandırdıklarını duyuran Demir, kafe tarzındaki bu tesisin üniversite sınavına hazırlanan gençlere ders çalışma imkanı sağlayacağını belirtti. Yeşilli Kiraz Festivali'nin Türkiye'ye nam salmış bir etkinlik olduğunu kaydeden Başkan, festivalin Mardin ve Yeşilli'yi dünyaya tanıtma amacı taşıdığını, geçen yıl 52 bin kişinin katıldığını söyledi. Gençlerden ilçeye sahip çıkmalarını beklediğini belirterek, 'Yeşill genişliyor' diyerek ilçenin gelişimine işaret etti.

İlçenin yol ve altyapısının yüzde 99'unun tamamlandığını, turistik ilçe olma yolunda ilerlediklerini, ve Mardin'e en büyük meydanı yapacaklarını müjdeledi.

Konuşmasının sonunda Ortadoğu'daki savaşa vurgu yapan Demir, dualarının İran ve Filistin için olduğunu, gönüllerinin İran'ın yanında olduğunu ifade etti.

Başkan Hayrettin Demir, bu anlamlı buluşmayla Ramazan'ın manevi atmosferinde gençlere umut ve motivasyon aşılarken, Yeşilli'nin kalkınma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. İlçenin geleceğinin gençlerle şekilleneceğine olan inancını dile getirdi.

Çevre ve yeşillendirme çalışmalarına da değinen Demir, bu yıl 66 bin ağacı toprakla buluşturma hedefinde olduklarını açıkladı.

Bunların 46 bin mahlep ağacı ve 20 bin zeytin ağacı olacağını belirterek, son 30 yılın en fazla ağaç dağıtımının bu yıl gerçekleştirileceğini kaydetti.