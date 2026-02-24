Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 123 bin 284 megavata yükseldiğini açıkladı. Bu kapasitenin yüzde 71,9'u yerli kaynaklardan sağlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik kurulu gücüyle ilgili Ocak 2026 verilerini paylaştı.

Bakanlık açıklamasına göre, toplam elektrik kurulu gücü 123 bin 284 megavat seviyesine ulaştı. Bu kapasitenin yüzde 71,9'unun yerli kaynaklardan sağlanması, ülkenin enerjide bağımsızlık hedefi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin enerjisini kendi öz kaynaklarıyla büyütmeye ve elektrik arz güvenliğini yerli kaynaklarla sağlamlaştırmaya devam edeceğini vurgulayan Bakanlık, açıklamasında, 'Hedefimiz Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' ifadesi kullanıldı.

Ocak ayında elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı ise tabloya şöyle yansıdı: