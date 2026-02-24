Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' Projesi'ne müracaatlar başladı. 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle başvuruların alınmaya başladığı projeye müracaatlar 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yerel yönetimler alanında imza attığı yatırımların yanı sıra son yıllarda tarım ve hayvancılık alanında üreticilere verdiği güçlü desteklerle adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında da üreticinin en güçlü destekçisi olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede 2024 yılında Hobim Arıcılık Projesi ve 2025 yılında Kovan Sizden Arı Bizden projesi vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ve büyük bir memnuniyetle karşılanan Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında ise 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' Projesi ile arıcılık alanında üretim yapan ve yapmak isteyen vatandaşlarına destek vermeyi sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılık alanında son 7 yılda imza attığı 1 milyar TL'nin üzerindeki yatırımla Türkiye'ye örnek olan Kayseri Büyükşehir'in 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' Projesi kapsamında 750 üreticiye kişi başı 2'şer adet olmak üzere toplamda 1.500 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak. Projeye başvuruların fazla olması durumunda ise hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Başvuru ekranı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle aktif olan projenin son müracaat tarihi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00 olarak belirlendi.

Arıcılık alanında faaliyet gösteren ve bu alanda üretici olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla beklenen 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi büyük ilgi görmesi öngörülen projeye başvurular, www.kayseri.bel.tr adresinde yayınlanan link üzerinden yalnızca online olarak alınıyor.

'KAYMEK ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifikası olan kişiler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan kişiler, arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen Ön lisans veya Lisans diplomasına sahip kişiler' şartlarından birini taşıyan vatandaşlar, projeye başvuru yapabiliyor. Öte yandan son 2 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılıkla ilgili desteklerinden faydalanan kişilerin başvuruları, kabul edilmiyor.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye 0 352 222 6973 / 3427-3405 numaralı iletişim hattından erişilebilecek.