Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu iş birliğinde, Gazi şehirde hayata geçirilecek İşgücü Uyum Programı için tüm paydaş kurumların yöneticilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - İşgücü Uyum Programı'nın yerel uygulamasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncü rol üstlendi.

Üniversite öğrencilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki tecrübe kazanmalarını, aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmelerini amaçlayan çalışma hakkında; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMA HAFTADA 3 GÜN OLARAK PLANLANDI

Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuruların kabul edileceği programda, üniversite öğrencileri belediye bünyesinde görev alarak mesleki deneyim kazanacak. Öğrenciler, kurumun işleyiş yapısını, mühendislik sistemlerini ve hizmet süreçlerini yakından tanıma imkânı bulacak. Program eğitimlerinin ardından çalışmalar haftada 3 gün olarak planlanırken, toplamda bin öğrencinin programdan yararlanması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin eğitim ve bilim şehri hedefi doğrultusunda ilerlediğini, öğrenci dostu ve üniversiteler kenti olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, hedefleri olan şehir olduklarını, her bir rektörün de vizyonuyla üniversitelerimiz her geçen yıl uluslararası alanda çok özel bir noktaya doğru gittiğini söyledi.

Açıklamasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle sağlık, ulaşım ve mühendislik alanlarında öğrenciler için önemli bir tecrübe kaynağı olduğunu ifade etti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise açıklamasında, 'Gaziantep'e bin kişilik kadroyu aktarmak çok takdir edilecek bir durum bizim için ve üniversiteleri ciddi anlamda dört üniversitemizi de güçlendirecek bir durum. Çünkü öğrencilerimizin sahaya çıkışlarını, deneyim elde etmelerini, tecrübe elde etmelerini sağlayacak çok büyük bir fırsat. Ulusal, uluslararası alanda olduklarında en azından bir adım önde olmalarını sağlayacak çok önemli bir donanımla ortaya çıkmalarına vesile olacaktır.' dedi.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da çalışmanın önemine değinerek, 'Şehrimize kazandırdığı bu kadro, şehrimiz için ve öğrencilerimiz için çok güzel bir haber. Öğrencilerimizin mezun olmadan para kazanabilecekleri ve sahayı görmeleri, sahayı yaşayarak görmeleri çok güzel bir gelişme' ifadelerini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, 'Bu bambaşka bir proje. İŞKUR'la yapılan bu anlaşma, bu bin kişilik anlaşma bizim için çok değerli. Dendiği gibi Sayın YÖK Başkanımızın da 'Mutlaka staj yapılacak, mutlaka mesleki eğitim önemli ve bu gerçekleşecek' denmişti. İşte şimdi bunun ilk adımını atıyoruz, sayenizde çok teşekkür ediyoruz' dedi.

İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan da yaptığı açıklamada projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.