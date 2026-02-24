Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında İzmit ilçesinde gerçekleştirdiği kapsamlı altyapı çalışmalarıyla kentin altyapısını daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü, İzmit'in artan nüfusu ve gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altyapı yatırımlarını planlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla sürdürdü.

İlçe genelinde hayata geçirilen içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarıyla mevcut altyapı kapasitesi artırılırken, uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek modern ve dayanıklı sistemler kuruldu. Ayrıca 22 metre dere ıslahı çalışmasıyla taşkın risklerinin azaltılması ve çevresel güvenliğin artırılması hedeflendi.



ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ GÜÇLENDİRİLDİ



Çevrenin korunması ve sağlıklı kentleşmenin desteklenmesi amacıyla İzmit'te 25.606 metre uzunluğunda yeni atık su hattı ve 9.955 metre yağmur suyu hattı inşa edildi.

Bunun yanı sıra 3 adet 250 kişilik foseptik ve 2 adet prekast foseptik imalatı gerçekleştirilirken, 1 adet yağmur suyu terfi merkezi devreye alınarak özellikle yoğun yağış dönemlerinde altyapı sisteminin daha etkin çalışması sağlandı. Yapılan yatırımlar sayesinde çevresel riskler azaltılırken kentsel yaşam konforu artırıldı.



YENİ DEPOLAR VE TERFİ MERKEZLERİYLE İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİ



İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı şekilde temin edilmesi amacıyla ilçede önemli tesis yatırımları da hayata geçirildi. Cedit Mahallesi'nde 2.000 metreküp kapasiteli, Yassıbağ Mahallesi'nde ise 500 metreküp kapasiteli içme suyu depoları inşa edildi. Ayrıca 4 adet 50 ve 100 metreküp kapasiteli prekast içme suyu deposu ile 1 adet içme suyu terfi merkezi devreye alınarak İzmit'in su depolama ve iletim kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.



SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM ANLAYIŞI DEVAM EDECEK



İSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmit'te gerçekleştirilen bu yatırımlar, ilçenin yalnızca bugünkü altyapı ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp gelecekteki gelişimini de güvence altına alıyor. Kurum, 2026 yılı yatırım programı kapsamında da İzmit'te altyapıyı güçlendirmeye yönelik projelerini aynı kararlılıkla sürdürerek vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam edecek.