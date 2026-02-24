Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında inşaat sektörünü temsil eden 8 meslek komitesi, ortak istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda sektörün mevcut durumu, beklentileri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, meslek komitelerinin BTSO'nun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, 'Meslek komitelerimiz bünyesinde sektörlerinde vizyoner bakış açısına sahip ve karar alma süreçlerinde etkin rol üstlenen çok değerli isimler yer alıyor. BTSO'nun gücü buradan geliyor.' dedi.

'BURSA'NIN PLANLAMAYA İHTİYACI VAR'

Göreve geldiklerinde 16 makro proje ile yola çıktıklarını hatırlatan Burkay, 'Bugüne kadar 60'tan fazla projeyi hayata geçirdik ve bu çalışmalarımız devam edecek. KOBİ OSB, organize konut bölgeleri ve organize ticaret bölgeleri projelerimiz var. Tüm bu çalışmaların temelinde üyelerimiz ve Bursa'yı çok daha yaşanabilir hale getirmek var. En önemli misyonumuz, ekonomiyi ve üyelerimizin işlerini geliştirecek adımları doğru projelerle hayata geçirmek.' ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, yeni dönemin sunduğu enstrümanların doğru kullanılmasının önemini vurguladı. Burkay, Bursa'nın mekânsal planlama sorununa da değinerek, '13 yıldır şehrin anayasası niteliğindeki 1/100 binlik çevre düzeni planı için çalışıyoruz. Ancak hâlâ bu plan yok. Yaşadığımız sıkıntıların ana sebebi plansızlık. Bursa'nın doğru tanımlanmış bir yol haritasına ihtiyacı var' dedi.

BTSO olarak ortaya koydukları projelerin kişisel değil, iş dünyasına ve kente yönelik olduğunu belirten Burkay, 'Biz 16 makro proje dedik, 60'tan fazla projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin tamamı iş dünyası için yapıldı. Ortak bir hayalimiz olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. Bugün de herkesin bir Bursa hayali var. Asıl olan 3,5 milyon Bursalı'nın Bursa ile ilgili ortak bir hayalinin olmasıdır. Bursa'yı daha yaşanabilir kılmanın yolu da buradan geçiyor.' diye konuştu.

'SORUNLARIN TEMELİNDE PLANSIZLIK VAR'

Kentte üretimin yüzde 50'sinin hâlâ plansız alanlarda gerçekleştiğini belirten Burkay, bu durumun deprem riski açısından tehlikeli olduğunu söyledi. '8 bin üyemizin 5 bini bu konuda taahhüt verdi. Biz hazırız, artık politika yapıcıların devreye girmesi gerekiyor' dedi.

'KOMİTELER ARASINDA GÜÇLÜ BİR SİNERJİ VAR'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin BTSO bünyesinde en geniş temsile sahip alanların başında geldiğini vurguladı.

BTSO çatısı altındaki 8 meslek komitesinin doğrudan inşaat ve gayrimenkul sektörleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Şenocak, 'Bu tablo, inşaat sektörünün kentimiz ve ülkemiz ekonomisi ile istihdamı açısından ne denli stratejik bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır.' dedi.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu toplantıda komitelerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BTSO'nun kümelenme ve UR-GE projelerinde öncü bir Oda olduğunu ifade eden Tuğcu ise 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında sunulan destekle İstanbul'da konut bazlı yoğun bir dönüşüm hamlesi olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Tuğcu, Bursa'da da dönüşümün cazip hale gelmesi için benzer teşviklerin devreye girmesini beklediklerini ifade etti.

Toplantıda sektör temsilcileri de görüş ve önerilerini paylaştı.