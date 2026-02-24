Festival Tur Turizm organizasyonuyla iş insanları, Dubai'de savunma sanayi, turizm, ithalat-ihracat ve altyapı sektörlerinde önemli temaslarda bulunurken, işbirliği ve stratejik ortaklar ön plana çıktı.

DUBAİ (İGFA) - Türk iş insanı Bessam Yıldırım'ın ev sahipliğinde Festival Tur Turizm organizasyonuyla iş insanları, Dubai'de savunma sanayi, turizm, ithalat-ihracat ve altyapı sektörlerinde önemli temaslarda bulunurken, işbirliği ve stratejik ortaklar ön plana çıktı.

Dubai'de özellikle savunma sanayi, turizm ve dış ticaret alanlarında Türk iş insanlarının stratejik danışmanı olan Bessam Yıldırım, bölgeye hâkimiyeti, güçlü network ağı ve kurumsal yapılanmaları sayesinde birçok Türk yatırımcının BAE pazarına güvenli ve sürdürülebilir şekilde giriş yapmasına öncülük ediyor.

Dubai'de faaliyet gösteren Interlink şirketler grubu ve Merkezi Bursa da bulunan Yafa İnşaat Dubai yapılanmaları aracılığıyla yer üstü ve yer altı altyapı projeleri, büyük ölçekli inşaat yatırımları ve ticari iş birlikleri alanında önemli adımlar atılmış durumda. Bu çalışmalar, Türk firmalarının Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenilir ve kalıcı partnerler arasında yer almasını sağlıyor.

Gerçekleştirilen toplantılar, iki ülke arasındaki ticari hacmin daha da artırılabileceğini ve iş birliklerinin derinleştirilebileceğini açıkça ortaya koydu. Turizmle başlayan temasların savunma sanayine, altyapıya ve yatırım projelerine uzanması; yeni nesil ekonomik diplomasi anlayışının somut bir göstergesi niteliğinde.