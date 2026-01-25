Türkiye, BETT UK 2026'da eğitim teknolojilerindeki yerli ve yenilikçi çözümlerini tanıtarak küresel iş birliklerini güçlendiren vizyonunu, uluslararası platformda temsil etti.

ANKARA (İGFA) - Eğitim teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uluslararası organizasyonlarından biri olan BETT UK 2026, 21-23 Ocak 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Kamu ve özel sektör temsilcileri, girişimciler, yatırımcılar ve akademik çevreleri bir araya getiren etkinlikte dijital öğrenme, yapay zekâ, öğrenme analitiği ve yenilikçi eğitim çözümleri alanlarındaki küresel eğilimler ve politikalar ele alındı.

BETT Show 2026 kapsamında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, uluslararası temaslarda bulundu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Yardımcısı Macit; Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Yevhen Kudrıavets ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı Burslardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Lina Altoaımy ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Eğitim Diplomasisi Forumu ile Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (TETZ) için davetler iletildi ve ülkeler arası eğitim iş birliği imkânları ele alındı. Görüşmeler, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Öte yandan, YEĞİTEK'e bağlı Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) ile Uluslararası Eğitim Teknolojileri Etki Merkezi (ICEI/EduEvidence) arasında eğitim teknolojileri alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik iyi niyet mektubu imzalandı.

İmzalanan mektup kapsamında Türkiye'de eğitim teknolojileri için güvenilir ve araştırma temelli bir sertifikasyon ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla, yerli EdTech girişimlerinin desteklenmesi ve eğitim teknolojilerinde sürdürülebilir inovasyonun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

YERLİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITILDI

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda açılan 'Ülke Pavilyonu', fuarın dikkat çeken alanlarından biri oldu.

Pavilyonda, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli firma ve girişimlerin katılımıyla eğitimde yapay zekâ ve veri temelli karar alma süreçlerini merkeze alan, ölçülebilir pedagojik etki üreten ve öğretmeni güçlendirmeyi hedefleyen yerli çözümler uluslararası ekosisteme tanıtıldı. Bu kapsamda robotik, kodlama, STEAM, sanal laboratuvarlar ile artırılmış ve sanal gerçeklik tabanlı deneyimsel öğrenme yaklaşımları öne çıkarıldı.