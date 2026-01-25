Bunlar da ilginizi çekebilir

Gazeteciliğin keskin kalemi Uğur Mumcu Manisa'da da anıldı

Gümrüklerde dev operasyon... 1,7 milyar TL'lik yakalama

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralı sağlık personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gümrüklerde dev operasyon... 1,7 milyar TL'lik yakalama

Kazada ambulans yan yatarken, araçta bulunan 1 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ankara'ya hasta naklini tamamladıktan sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gitmekte olan ambulans, Kuzey Bağlantı Yolu AFAD Kavşağı'nda yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.