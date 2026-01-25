Düzce'de yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan ambulansın yan yatması sonucu 1 sağlık personeli yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ankara'ya hasta naklini tamamladıktan sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gitmekte olan ambulans, Kuzey Bağlantı Yolu AFAD Kavşağı'nda yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kazada ambulans yan yatarken, araçta bulunan 1 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
