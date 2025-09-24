Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28. Evrensel Posta Birliği (UPU) Kongresi’nde Filistin’in UPU çalışmalarına daha etkin katılımını sağlayan teklifin kabul edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28. UPU Kongresi’nde Türkiye’nin güçlü desteğiyle kabul edilen teklif sayesinde Filistin’in Evrensel Posta Birliği bünyesindeki temsil ve katılım imkanlarının genişletildiğini duyurdu. Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte artık UPU çatısı altında daha görünür ve aktif bir rol üstlenecek.

FİLİSTİN BAYRAĞI DA DİĞER ÜLKE BAYRAKLARI ARASINDA YER ALACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte Filistin bayrağı, UPU Genel Merkezinde diğer ülke bayrakları arasında yer alacak. Ülke ismi alfabetik sırayla anons edilecek, konuşmacı listelerinde yer alacak ve gündem önerisi sunabilecek. Ayrıca Filistin, gündem dışı söz alabilecek ve teklifler hakkında görüş bildirebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Filistin’in 2012 yılında Bileşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ‘üye olmayan gözlemci devlet’ olarak tanınmasının ardından, UPU çatısı altında elde ettiği bu kazanımın uluslararası temsil açısından önemine dikkati çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu kazanım ile Filistin’in sesi uluslararası alanda daha fazla duyulacak. Teklife göre Filistin, UPU Konseylerine üye olma ve oy kullanma hakkına henüz sahip olmasa da karar alma süreçlerinde fikir beyan edebilecek, grup adına söz alabilecek ve sahada yürütülen teknik çalışmalara doğrudan katkı sunabilecek.” şeklinde konuştu.