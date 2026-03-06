Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten BÜSAM'ın, Şehir Akademi Bahar Dönemi başlıyor. Çeşitli atölye ve seminerlerin yer aldığı akademiye kayıtlar için son tarih 26 Mart 2026 olarak belirlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililere yönelik eğitici, öğretici ve geliştirici, zengin içerikli kültür sanat ve eğitim hizmetleri sunmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM), strateji geliştirme ve araştırma odaklı çalışmalarıyla, kadim kentin düşünce ve fikir dünyasına katkı sunmaya devam ediyor. BÜSAM tarafından geleneksel hale getirilen Şehir Akademi, 2026 Bahar Dönemi kayıtlarını başlattı.

Yeni dönemde de eğitici, öğretici ve geliştirici, zengin içerikli birçok atölye ve seminer sunmaya hazırlanan BÜSAM'ın, herkese açık ve ücretsiz etkinlikler ile programların yanı sıra seminerler ve atölyeler gerçekleştireceği Şehir Akademi Bahar Dönemi kayıtları için son tarihi, 26 Mart Perşembe 2026 olarak belirledi.

Alanında uzman isimler tarafından düzenlenecek atölyeler ve seminerler ile katılımcılara zengin bir içerik sunulacak 2026 Bahar Dönemi Atölyeleri'nde, program şu şekilde belirlendi: 'Semiyolojik Kıssa/Risalet Okumaları, Yusuf Yerli, Pazartesi 17.30-19.30 / Kur'ân'ın Kelimeleri, İlyas Aslan, Salı 18.00-20.00 / Siyer Okumaları, Prof. Dr. Şefaettin Severcan, Perşembe 17.30-19.30 / Sine-Resim / Film ve Resim Okumaları, İsmail Doğu, Cuma 17.30-19.30 (iki haftada bir) / Geçmişten Günümüze Fıkhın Serencamı, Prof. Dr. H. Yunus Apaydın, Cumartesi 11.00-13.00 / Tarih Okumaları, Doç. Dr. Can Deveci, Salı 17.30-19.30 / Metinlerle Kayseri, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Çarşamba 17.30-19.30 / Kapitalizm ve Toplum Atölyesi, Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu, Perşembe 17.30-19.30 / İslam Coğrafyası Üzerine Âkif Emre Okumaları, Dr. İzzet Gülaçar, Cumartesi 11.00-13.00 / Çağdaş İslam Düşünürleri, Dursun Çiçek, Cumartesi 13.00-15.00 / Yazarlık Atölyesi, Mustafa İbakorkmaz, Cumartesi 15.00-17.00'

Atölyeler, 30 Mart Pazartesi'den itibaren 8 hafta boyunca devam edecek. Millî Mücadele Müzesi'nde gerçekleşecek olan atölyelerde katılımcılar, uzmanlardan eğitimler alacak.

Vatandaşlar, BÜSAM Şehir Akademi 2026 Bahar Dönemi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinden erişebilecek, kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.