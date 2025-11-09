Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK destekleriyle hayata geçirilen Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye'nin 3. astronotu Gökhan Erdem'i ağırladı. Astronot Gökhan Erdem, uzay yolculuğuna ilham veren sürecin başlangıcını Bursa olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - GUHEM'de öğrencilerle bir araya gelen Astronot Gökhan Erdem, Blue Origin'in NS-34 misyonunda yörünge altı uçuşundaki ilham verici hikayesini Bursalı öğrencilerle paylaştı. Uzaydan dünyaya bakmanın çok büyük bir heyecan olduğunu belirten Erdem, 6 kişilik bir kapsülde birçok ülkeden astronotla misyonu tamamladığını hatırlattı.

Erdem, 2023 yılında Bursa'da GUHEM ve Bursa Business School'un ev sahipliğinde düzenlenen Uzay Kaşifleri Derneği (ASE) 34. Planetary Congress'inin bu uzay yolculuğunun başlamasında etkili olduğunu dile getirdi. Erdem, 'ASE Kongresi benim için bir milattı. Bana ilham kaynağı oldu. Kongrede uzayda görev yapmış astronot ve kozmonotlarla bir araya geldim. Bu buluşma, uzaya olan merakımı artırdı ve uzay yolculuğu yapma kararımda etkili oldu. GUHEM'in girişindeki 'Efsaneler Duvarı'nda astronotların fotoğraflarını gördüğümde çok etkilenmiştim. Şimdi orada benim de fotoğrafımın olması benim için ayrı bir onur.' dedi.

'GUHEM BÜYÜK BİR ŞANS'

GUHEM'deki buluşmada öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Erdem, çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Program çok başarılı geçti. Çocuklar çok güzel sorular sordular. Türkiye'de GUHEM gibi bir merkezin varlığı, gençlerimiz için büyük bir şans. Bilim ve teknolojiyi bu kadar yakından görebilmeleri çok kıymetli. Bu merkezin kurulmasına öncülük eden BTSO ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

GUHEM'in Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunun önemli bir sembolü olduğunu vurgulayan Gökhan Erdem, 'Çocuklarımızın bu yaşlarda uzay ve havacılık konusunda odaklanması ve farkındalığını artırılması önemli. Bu merkezlerin bu süreçte yüzde 100 etkisi var. GUHEM gibi merkezler, gençlerimizin uzaya olan ilgisini artırıyor. Gelecekte daha çok Türk gencinin uzay yolculuğuna çıkacağına inanıyorum.'

'TÜRKİYE UZAYDA OLMALI, DAHA FAZLA YATIRIM YAPMALIYIZ'

Türkiye'nin uzay programına olan inancını vurgulayan Erdem, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in misyonlarının da bu alanda farkındalığı artırdığını söyledi. Erdem, şöyle devam etti: 'Türkiye'nin uzayda varlığı çok önemli. Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı Milli Uzay Programı misyonu bu açıdan çok önem taşıyor. Uzay, iletişimden güvenliğe kadar birçok alanı etkiliyor. Bu alanda devletimizin öncülüğüyle özel sektörün de mutlaka yer alması gerekiyor. Çok hızlı gelişen ve teknolojik gelişmelerle de fırsatların çok büyüdüğü bir uzay var. Üniversitelerimizin de bu süreçte önemli bir potansiyele sahip olduğunu görmek çok değerli.'

BURSASPOR BAYRAĞINI UZAYA TAŞIDI

Erdem, Blue Origin'in NS-34 misyonunda gerçekleştirdiği yörünge altı uçuş hakkında bilgi vererek, 'Uzaya büyük bir merakım vardı. Blue Origin, sivil katılımın en kolay olduğu programlardan biri. Kendi imkânlarımla bu uçuşa katıldım. Türk bayrağımızı ve Türkiye'nin şampiyon kulüplerinin bayraklarını uzaya taşıdım. Bunların içerisinde Bursaspor da var. Bu bayrakları GUHEM'e hediye ederek sergilenmesini istedim' diye konuştu.

Erdem, uzay yolculuğu sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü belirterek, 'Tehlikeli bir görevdi ama ailem her zaman yanımdaydı. Anneme, babama, eşime, kardeşlerime ve tüm yakınlarıma bu süreçte verdikleri destek için teşekkür ediyorum' dedi.

Gökhan Erdem deneyimlerini paylaşmasının ardından etkinliğe katılan çocuklarla bir araya gelerek imza dağıttı. GUHEM ziyaretinde Gökhan Erdem ayrıca GUHEM'e gelen astronotların imzalı görsellerinin olduğu 'Efsaneler Duvarı'nda kendi fotoğrafını da imzaladı.