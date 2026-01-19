Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) -Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında 18 Ocak'ta meydana gelen tren kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dilekleri iletilirken, kazada yaralananlara da acil şifalar temenni edildi. Türkiye'nin, bu zor süreçte İspanya halkının yanında olduğu vurgulandı.