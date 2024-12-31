Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında son 22 yılda, eğitim sistemindeki dönüşüm ve yapılan eğitim seferberliği, bilimsel veriler ışığında "Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" adıyla kitaplaştırılarak yayımlandı.ANKARA (İGFA) - MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan kitabın sunuş bölümünde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in değerlendirmelerine yer verildi.

22 yıldaki eğitim seferberliğine değinen Bakan Tekin, "Bakanlığımız, eğitimi ülkemizin sadece maddi refahını artıran zaruri bir yatırım alanı olarak değil, geleceğimizi teminat altına alan, kültürel ve toplumsal varlığımızın ihyasını sağlayan dinamik ve süreklilik arz eden bir alan olarak kabul etmektedir. Bu itibarla çalışmalarımızı, hizmetlerimizden etkilenen tüm kesimlerle istişare ederek Bakanlığımızın kuruluş amacına uygun şekilde geliştirme arzusunda ve gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.



"Evrensel düzeyde kabul gören bilimsel ve pedagojik ilkelere haiz hem de millî bir maarif bilinciyle yapılandırılmış kapsamlı bir eğitim sistemi ile geleceğin inşasını amaçlıyoruz." diyen Bakan Tekin, bu yaklaşımla cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda eğitimin yüzyılı olarak belireceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, şu değerlendirmede bulundu: Türkiye yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her bireyinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür. Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle ve demokratikleşme adımlarımızla bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dünümüzden güç alarak geleceğe yön verdiğimiz bu yolculukta yer alan mihenk taşlarını titizlikle ele alan Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024 başlıklı bu eser, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim sistemimizi güçlendirme kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu kıymetli çalışma; eğitim alanında politika belirleyicilere, akademisyenlere, öğrencilere ve eğitimin tüm paydaşlarına önemli bir kaynak sunmaktadır."