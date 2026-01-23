Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek olan İzmit Körfezi Dijital İkiz Projesi başlıyor. Proje, gerçek zamanlı verilerle Körfez'in çevresel durumunu izleyerek, Marmara Denizi için bilim temelli ve sürdürülebilir bir yönetim modelinin temelini atmayı amaçlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Dip Çamuru Temizliği projesini İzmit Körfezi'nin geleceği için bir adım daha ileriye taşıyor.

Büyükşehir'in finansman desteğiyle ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek olan İzmit Körfezi Dijital İkiz Projesi başlıyor. Türkiye ve Marmara için örnek teşkil edecek proje ile Körfez'in çevresel durumu detaylı biçimde analiz edilecek. Bu kapsamda kirlilik ve besin yükleri belirlenirken, su kalitesi de gerçek zamanlı verilerle izlenecek ve iyileştirme senaryoları bilimsel olarak test edilebilecek. Bu sayede Körfez'in sürdürülebilir yönetimi için bilime dayalı, etkili karar destek mekanizmaları geliştirilecek.

GERÇEK ZAMANLI VERİ, GÜÇLÜ KARAR DESTEĞİ

Proje kapsamında İzmit Körfezi genelinde detaylı oşinografik ölçümler, su kolonu boyunca örneklemeler ve Scanfish ölçümleri gerçekleştirilecek. Osmangazi Köprüsü civarına konumlandırılacak ADCP (Akustik Doppler Akıntı Profili) cihazı ile Körfez'e giren ve çıkan su kütlelerinin hızı, yönü ve miktarı sürekli olarak ölçülecek. Ayrıca Körfez içinde kullanılacak mikro insansız sualtı aracı (AUV) ile yüksek çözünürlüklü veriler elde edilecek. Toplanan tüm veriler, oluşturulacak entegre veri tabanı ve web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ara yüzü üzerinden paydaşların ve karar vericilerin erişimine sunulacak.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN ÇÖZÜMLER

Bu sistem sayesinde kirlilik kaynakları daha hızlı tespit edilebilecek, iklim değişikliği senaryolarının Körfez üzerindeki etkileri değerlendirilebilecek ve su kalitesini iyileştirmeye yönelik somut çözüm önerileri geliştirilebilecek. Geliştirilecek dijital ikiz uygulamaları, 'AB Dijital İkiz Okyanus' çekirdek altyapısına katkı sağlayacak, uluslararası standartlara uyumlu ve ilerleyen süreçte diğer deniz alanlarına da uyarlanabilir bir yapıda olacak.

İzmit Körfezi özelinde geliştirilecek ekolojik temelli su kalitesi ve çevresel yönetim modelleriyle Marmara Denizi genelinde yeni bir bakış açısı kazandıracak projenin 25 ayda tamamlanması bekleniyor. Proje, yerel yönetimlerin deniz ekosistemlerini bilimsel yöntemlerle yönetmesi konusunda Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek teşkil edecek. İzmit Körfezi için hayata geçirilen bu kapsamlı dijital ikiz çalışması bilim, teknoloji ve çevre yönetimini bir araya getirerek, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.