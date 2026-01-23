Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni atamalar kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen , Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Buna göee Karara göre, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik , Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/30) kapsamında Emniyet teşkilatında görev değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Bilecik ve Yalova İl Emniyet Müdürleri merkeze alınırken, 3 şehre yeni emniyet müdürü atandı.

