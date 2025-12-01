SpaceX Falcon-9 ile başarılı şekilde fırlatılan LUNA-1 alçak yörünge IoT uydusunun ilk telemetri sinyalleri Ankara'dan alındı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir eşik' sözleriyle başarıyı duyurdu.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN'ın geliştirdiği LUNA-1 alçak yörünge IoT uydusu, SpaceX'in Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın ardından uydudan gelen ilk telemetri sinyalleri Ankara'daki yer istasyonu tarafından başarıyla alındı.

ASELSAN, uydunun sağlayacağı kritik kabiliyetleri; IoT uygulamalarının uydu üzerinden gerçekleştirilmesi, altyapının olmadığı bölgelerden veri toplanabilmesi, geniş alanda sensör iletişimi, düşük güç tüketimi ile uzun ömürlü bağlantı, düşük gecikmeli veri iletimi olarak paylaştı.

Fırlatmayı değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada LUNA-1'in Türkiye için stratejik bir başarı olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Görgün, 'Bu başarı; uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerimizin geliştiğinin, düşük yörünge IoT teknolojilerinde millî çözümler üretebildiğimizin ve kritik altyapılarda bağımsızlığımızın güçlendiğinin açık göstergesidir' ifadelerini kullandı. Uzayda atılan her adımın savunmadan iletişime, tarımdan lojistiğe kadar birçok alanda Türkiye'ye stratejik kapasite kazandırdığını belirten Görgün, projede emeği geçen tüm ASELSAN çalışanlarını tebrik etti.