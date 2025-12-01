Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki küçük çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltının ardından tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocukların sağlık durumuna ilişkin 'Acil şifalar diliyorum' mesajı paylaştı.
ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe, komşularına ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı.
Olayda yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeğin sahibi F.T.Ö.E.'nin gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, saldırgan köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edildiğini de belirtti.
Yerlikaya açıklamasında, 'Yaralanan Doğa ve Efe yavrularımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.