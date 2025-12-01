Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerlikaya açıklamasında, 'Yaralanan Doğa ve Efe yavrularımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeğin sahibi F.T.Ö.E.'nin gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, saldırgan köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edildiğini de belirtti.

Olayda yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe, komşularına ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki küçük çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi gözaltının ardından tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocukların sağlık durumuna ilişkin 'Acil şifalar diliyorum' mesajı paylaştı.

