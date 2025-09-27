Türkiye turizm sektörünün yatırımcı gücünü temsil eden TTYD’nin resmi paydaşı olduğu İstanbul Turizm Fuarı – ITF 2025, 25–26 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Yenikapı – Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye’nin 2024 yılında turizm gelirinde tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, “Türkiye, turizmde başarı hikayesi yazan bir ülkedir. Ülkemiz pahalı bir destinasyon değildir; aksine deneyim çeşitliliği, yüksek kalite standartları, kültür–doğa–sağlık karması ve ulaşılabilirlik unsurlarıyla çok güçlü bir fiyat–kalite dengesi sunmaktadır.

Pahalı bir ülke değiliz ama artık ucuz bir ülke de değiliz. Bizim rekabetimiz ucuzluk üzerinden değil; nitelik, özgün hikaye ve hizmet kalitesi üzerinden şekillenmektedir” dedi. Oya Narin, turizm sektörünün yeni yatırımlar için yeni finansman modellerine ihtiyacı olduğuna da dikkat çekti.