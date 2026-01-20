Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Sıfır Atık Vakfı'nın organizasyonu ve Gaziantep Valiliği'nin himayesinde, israfla mücadelede yerel çözümlerin ulusal politikalara dönüştürülmesini amaçlayan Sıfır Atık Çalıştayları serisinin Gaziantep ayağı başladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'nın vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Gaziantep Sıfır Atık Çalıştayı, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin destekleriyle, 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temasıyla düzenlenen çalıştayda yerel düzeyde elde edilen veriler, saha gözlemleri ve iyi uygulama örneklerinin, ulusal Sıfır Atık politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

4 ANA BAŞLIKTA KURULACAK 14 TEMATİK MASADA ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, dört ana başlık altında oluşturulacak 14 tematik masa aracılığıyla; israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü, eğitim ve farkındalık çalışmaları çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınacak.

ATIK YÖNETİMİNDE KRİTİK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Çalıştay süresince Gaziantep'in israf ve atık kaynakları kapsamlı biçimde değerlendirilerek, kente özgü çözüm önerileri geliştirilecek. Ortaya konulacak çıktılar, aynı zamanda ulusal ölçekte izlenebilir ve karşılaştırılabilir bir sürecin parçası olacak.

Doğa ve kaynak yönetiminden üretim ve tüketim döngüsüne, yaşam alanlarından yönetişim ve finansmana kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülecek masa çalışmalarında; iklim ve afet yönetimi, su verimliliği, gıda ve organik atıklar, plastik ve ambalaj kullanımı, enerji ve ulaşım dönüşümü, sanayi ve ticaret, turizm, toplumsal dönüşüm ve veri yönetimi gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu, Sıfır Atık Projesi kapsamında Gazi şehrin yerine değindi, çalıştayla uygulamaların değerlendirilerek karşılaşılan sorunlara çözüm üretiminde etkili olacağının üzerinde durdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Nihat Deme de sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğine değindi.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Şafak Tercan, Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşümün çevre ve ekosisteme yönelik önemine değindi, dünyadan örneklere değinerek yerelde yapılan çalışmaları irdeledi.