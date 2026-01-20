Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında birimlerinden çıkan tonlarca atığın bertaraf ve geri dönüşümünü sağlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Çevreye zararlı tehlikeli atıklar periyodik olarak bertaraf edilirken belediyenin birim ve yerleşkelerine konulan atık ayrıştırma üniteleri ile atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Son 3 yılda toplam 32 ton tehlikeli atık bertaraf edilirken, 125 ton atık ise geri dönüşüme kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı 'Sıfır Atık' prensibiyle sürdürdüğü atık politikaları ile çevre dostu belediyeciliğe öncülük ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Sistemi'ne kayıt olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet binaları, birimleri ve sorumluluk alanlarında bulunan yerleşkelerinden ayrıştırarak topladığı atıkları geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırıyor. Lisanslı kuruluşlar aracılığı ile belediyenin tonlarca kurumsal tehlikeli atığı da bertaraf ediliyor.

TEHLİKELİ ATIK YÖNETMELİĞİNE UYGUN BERTARAF

Atık yönetimi yönetmeliğinde tehlikeli atıklar olarak yer alan araçların bakım ve onarımlarından çıkan araç yağ ve hava filtreleri, aküler, piller, floresan lambalar, kartuş, tonerler, temizlik kimyasalları, boya, solvent boyalı kutular, basınçlı sprey kutuları, laboratuvar atıkları ve vektörel ilaç ambalajları gibi atıklar özel olarak bertaraf ediliyor.

3 YILDA 32 TON TEHLİKELİ ATIK BERTARAF EDİLDİ

Toprağı, yeraltı sularını kirleterek yangın, patlama ve zehirlenme gibi insan sağlığına ciddi zararlar oluşturabilecek bu atıklar ayrı olarak titizlikle toplanarak bertarafı için anlaşmalı lisanslı kuruluşlara teslim ediliyor.

Uygun etiketleme, sızdırmaz ambalajlama ve ayrı toplama konteynerlerine nakliyesiyle süreç işletiliyor. 180 günden fazla depolarda bekletilemeyen tehlikeli atıklar yılda iki kez bertarafa gönderiliyor.

Lisanslı kuruluşlar tarafından teslim alınan tehlikeli atıklar, ulusal atık izleme sistemi üzerinden kayıt altına alınarak takibi yapılıyor. Atıklar yetkili bertaraf tesislerinde çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediliyor. Büyükşehir son 3 yılda 32 ton tehlikeli atığın bertaraf edilmesini sağladı.

SIFIR ATIK BELGE SAYISI 21'E ULAŞTI

Kurumsal sıfır atık çalışmaları kapsamında hizmet binalarından çıkan atıkları ayrıştırma üniteleri ile toplayan Büyükşehir, kağıt, cam, plastik ve metal atıkların ayrıştırılmasıyla da son 3 yılda 125 ton atık geri dönüşüme kazandırdı. Kurumsal sıfır atık hedefiyle 2023 yılında 7 sıfır atık belgesi bulunan Büyükşehir 2025 yılında bu sayıyı 21'e çıkardı.

ATIK YÖNETİMİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Kurumsal tehlikeli atık bertaraf çalışmaları ile ilgili bilgi veren 'Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Dilayda Can, kurumsal faaliyetler sonucunda oluşan tehlikeli atıkların yürürlükte olan çevre mevzuatına uygun şekilde anlaşmalı lisanslı kuruluşlarımız aracılığı ile bertaraf edildiğini söyledi.

Can, 'Tehlikeli atık sınıfına giren tüm maddeler 6 aylık periyotlarla toplanarak bertaraf ediliyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda atık yönetimi süreçlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Antalya'mızın doğasını ve doğal kaynaklarını sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz' dedi.