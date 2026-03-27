Milliler, 103 yıllık tarihinde toplam 256 galibiyet elde ederken, bu süreçte 896 gol atıp 926 gol yedi.

Öte yandan Romanya maçı, A Millî Takımımızın tarihindeki 648. karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Türkiye, play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek. 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak mücadeleyi kazanan taraf, 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncularının olgun bir performans ortaya koyduğunu belirterek, 'Mesafeleri kaybetmeden, sabırlı oynadık ve istediğimizi aldık' dedi.

Karşılaşma boyunca kontrollü ve sabırlı bir oyun sergileyen Millîler, özellikle ikinci yarıda derin koşularla rakip savunmayı zorladı.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımız tarih yazmaya devam ediyor.

A Milli Takımımız, İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldi. Kritik gol Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

