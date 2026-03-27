A Milli Takımımız, İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldi. Kritik gol Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
İSTANBUL (İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımız tarih yazmaya devam ediyor.
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Beşiktaş Park'ta oynanan mücadelede Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Karşılaşma boyunca kontrollü ve sabırlı bir oyun sergileyen Millîler, özellikle ikinci yarıda derin koşularla rakip savunmayı zorladı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncularının olgun bir performans ortaya koyduğunu belirterek, 'Mesafeleri kaybetmeden, sabırlı oynadık ve istediğimizi aldık' dedi.
Bu sonuçla Türkiye, play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek. 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak mücadeleyi kazanan taraf, 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alacak.
Öte yandan Romanya maçı, A Millî Takımımızın tarihindeki 648. karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Milliler, 103 yıllık tarihinde toplam 256 galibiyet elde ederken, bu süreçte 896 gol atıp 926 gol yedi.
- Stat: Beşiktaş Park
- Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
- Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Orkun Kökçü), Arda Güler (Dk. 90 Ozan Kabak), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
- Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin (Dk. 66 Tanase), Hagi (Dk. 71 Stanciu), Dragomir, Man, Mihaila (Dk. 88 Baiaram), Birligea (Dk. 88 Miculescu)
- Gol: Dk. 53 Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)
- Sarı kartlar: Dk. 18 Dragomir (Romanya), Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)