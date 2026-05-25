Türk Tabipleri Birliği, 1 Haziran 2026 itibarıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin sosyal güvenlik statüsüne ilişkin önemli bir hatırlatma yaptı.

ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, özel sağlık kurumlarında bir işverene bağlı olarak aktif ya da uzaktan çalışan hekimlerin, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/a statüsünde sigortalı olmak zorunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu düzenleme kapsamında hekimlerin eski adıyla SSK'lı olarak çalıştırılacağı ifade edildi.

Sigorta işe giriş bildiriminin işveren tarafından yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, hekimlerin 1 Haziran'dan en az bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SMS yoluyla işe giriş bildirimi alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı. Türk Tabipleri Birliği, bildirimin ulaşmaması halinde e-Devlet üzerinden kontrol yapılmasını ve gerekli durumlarda işverenin uyarılmasını istedi.