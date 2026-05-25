AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yener Balkaya, Kemalpaşa Stadı ihalesinin 12 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Balkaya, modern tesis için destek veren Bakan Faruk Çelik, Bakan Osman Aşkın Bak ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yener Balkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ilçe gençlerinin geleceğine ve bölge sporuna değer katacak Kemalpaşa Stadı ihale tarihinin netleşmesinin tüm ilçede bayram havasını şimdiden yaşattığını söyledi.

ARTVİN KEMALPAŞA'YA MODERN STAD MÜJDESİ!

'Sözümüz Var Sana Kemalpaşa' vizyonunun adım adım gerçeğe dönüştüğünü görmenin gurur verici olduğunu belirten Balkaya, 'Bu değerli yatırımın hayata geçmesinde büyük emekleri olan ve sözünün arkasında durarak süreci hızlandıran Sayın Bakanımız Faruk Çelik'e, gençlerin sesine kulak veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, süreci yakından takip eden İl Başkanımız Sayın Ali Semih Aydemir'e, Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kara'ya ve Kemalpaşa Çay Fabrikası önündeki alanı gençlerin spor yapması için tahsis ederek çok kritik bir alan problemini çözen ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve yetkililerine şahsım ve tüm Kemalpaşa halkı adına gönülden teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa'nın gurur duyacağı modern bir stada kavuşacağını kaydeden Balkaya, 12 Haziran'da gerçekleştirilecek ihale sürecinin de sorunsuz tamamlanarak en kısa sürede ilk kazma vurularak Kemalpaşaspor'un, gençlerimizin ve halkımızın gurur duyacağı modern bir tesise kavuşmasını diledi.