Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, tüm paydaş kurumların iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Türklerin ata sporu Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, yarın Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kadim Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan kökbörü, Kayseri'de yeniden hayat buluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ve geniş paydaş desteğiyle düzenlenecek Türklerin ata sporu 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026', yarın saat 14.00'te Tekir Yaylası cami arkasındaki alanda oynanacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyona; World Ethnosport, Spor Toto, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., Ulaşım A.Ş., Kaytur, Erciyes Üniversitesi ve İKGYD İsmail Karadeniz Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık paydaş olarak katkı sunuyor.

Erciyes'te düzenlenecek bu büyük organizasyonda, farklı bölgelerden gelecek atlı sporcular sahaya çıkarak kıyasıya mücadele verecek. Güç, denge, sürat ve takım koordinasyonunun ön plana çıkacağı müsabakalar, kökbörünün ruhunu tüm yönleriyle yansıtacak.