KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. BMX Park Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Gebze BMX Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla sergileyerek izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden şampiyonaya katılan BMX sporcuları, gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurda sergilenen akrobatik hareketler izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar yarışmaları büyük ilgi ve heyecan içerisinde takip etti.

PROTOKOL YARIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Şampiyonayı; ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Esen Erdinç ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt yerinde takip etti. Protokol üyeleri yarışmalar boyunca sporcularla yakından ilgilenerek başarı dileklerinde bulundu.

SPORCULAR PERFORMANSLARIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Birbirinden zor hareketleri ustalıkla yapan sporcuların performansı, izleyiciler tarafından heyecan ve ilgiyle takip edildi. BMX tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.