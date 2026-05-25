Mardin, bu yıl ilk kez düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'na ev sahipliği yaparak eğitim ve spor camiasını bir araya getirdi. Genç öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı etkinlik, görkemli bir ödül töreniyle sona erdi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Önder İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle organize edilen oyunlar, şehrin spor tarihine önemli bir iz bıraktı. Farklı branşlarda kıyasıya rekabet eden imam hatip öğrencileri, hem yeteneklerini sergileme hem de dostluklarını pekiştirme fırsatı buldu.

Sporun Birleştirici Gücü Vurgulandı

Ödül töreninde konuşan Mardin Önder Başkanı Enes Güneş ve Önder Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kara, sporun gençler arasındaki dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirdiğinin altını çizdi. Konuşmacılar, sporun sadece fiziksel gelişime değil; aynı zamanda sosyal ilişkiler, özgüven ve karakter eğitimine de önemli katkı sağladığını belirtti.Öğrenciler, dereceye girdikleri müsabakalarda aldıkları kupalar, madalyalar ve ödüllerle hem bireysel başarılarını taçlandırdı hem de arkadaşlarına örnek oldu. Tören boyunca salonda hâkim olan coşkulu atmosfer, velilerin ve katılımcıların yoğun ilgisiyle daha da anlam kazandı.

Gelecek Yıllara Örnek Oldu

Organizasyonun paydaşları, ilk kez düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nın büyük başarıyla tamamlandığını ve önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla devam edeceğini açıkladı. Etkinlik, Mardin'deki imam hatip öğrencilerine hem akademik başarılarının yanında sportif alanda da kendilerini gösterme motivasyonu sağladı.Mardin'de sporun ve eğitimin buluştuğu bu anlamlı organizasyon, gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sunmanın yanı sıra, birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirdi.