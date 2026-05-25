A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel karşılaşmanın öncelikli bilet satışları başladı. Genel satışlar ise 26 Mayıs'ta yapılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

1 Haziran 2026 Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlatıldı. Bir gün sürecek öncelikli satıştan yalnızca son bir yıl içinde Kırmızı Üye olan taraftarlar yararlanabilecek. Karşılaşmanın genel bilet satışları ise 26 Mayıs Salı günü saat 16.00 itibarıyla başlayacak. Biletler, Passo internet sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Açıklamada ayrıca, bilet satışlarının süresi bulunan tüm takım logolu kartlara açık olacağı belirtilirken, Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan kulüp taraftarlarının da ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabileceği ifade edildi. Taraftarların stadyuma çipli T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kartı veya Passo Mobil Uygulaması ile giriş yapabileceği bildirildi.