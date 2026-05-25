Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel barış, Filistin'deki istikrar ve diplomatik adımların önemi ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan Heysem'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre liderlerin Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğini ifade ederek, Umman Sultanı'nın Kurban Bayramını da tebrik etti.

