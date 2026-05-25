Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Türkiye şampiyonu karatecisi Umut Eren Gündoğ, Büyükler Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, Simge Kaya da Bratislava Kano Yarışları'nda 3 madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 61. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Umut Eren Gündoğ, Erkek Takım Kumite dalında Milli Takım'la birlikte Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Umut Eren Gündoğ'un elde ettiği derecenin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyespor'a bir uluslararası madalya haberi de Slovakya'dan geldi. 22-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Uluslararası Bratislava Yarışları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Simge Kaya, U23 K1 5000 metre ve K4 500 metrede birinci olurken, K2 500 metrede üçüncü, K1 1000 metre ve K2 500 metrede beşinci, K1 500 metrede yedinci olarak büyük gurur yaşattı.