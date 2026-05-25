Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Uluslararası Adalet Divanı'nın grev hakkına ilişkin değerlendirmesinin kamu görevlilerine grev hakkı tanınması yönündeki talepleri güçlendirdiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada Uluslararası Adalet Divanı'nın, grev hakkının Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine yönelik önemli bir görüş ortaya koyduğunu söyledi. Yalçın, Divan'ın kararında sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının yalnızca sendika kurma hakkıyla sınırlı olmadığını, grev hakkının da sendikal hakların ayrılmaz bir parçası olduğunun vurgulandığını ifade etti.

2010 yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler sırasında da kamu görevlilerine grev hakkı verilmesini savunduklarını hatırlatan Yalçın, geçen süreçte gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin bu ihtiyacı açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Bu arada Memur-Sen'in hazırladığı 'Kamu Görevlileri Sendikacılığında Grev Hakkı' başlıklı rapora da dikkat çeken Yalçın, grev hakkının sendikal mücadelenin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti. Yalçın, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 4688 sayılı Kanun'un uluslararası sendikal haklarla uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalarda bu yaklaşımın dikkate alınması gerektiğini belirterek, kamu görevlilerine grev hakkı tanınması çağrısında bulundu.