Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı, U14 Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 80 ilden 155 takımın katılımıyla düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı'nı makamında ağırladı.

Ziyarete Ortahisar Kanuni Futbol Takımı Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, Teknik Direktör Kamil Aydın, Futbol Şube Sorumlusu Murathan Aydın, 2. Futbol Şube Sorumlusu Sinem Kaplan, Yardımcı Antrenör Hacı Sait Şahinoğlu ile şampiyon takımın futbolcuları katıldı.

Başkan Genç, elde edilen başarıdan dolayı teknik heyeti, yönetimi ve sporcuları tebrik ederek, genç yaşta kazanılan bu önemli başarının Trabzon futbolunun geleceği adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sporcularla sohbet eden Başkan Genç, 'Trabzon, sporun ve futbolun şehri olma kimliğini her zaman güçlü şekilde ortaya koymuştur. Bugün gençlerimizin elde ettiği bu önemli başarı da bunun en güzel göstergelerinden biridir. U14 Türkiye Şampiyonası gibi geniş katılımlı ve zorlu bir organizasyonda şampiyonluk elde eden Ortahisar Kanuni Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sporla buluşmasına, yeteneklerini geliştirmelerine ve her alanda başarıya ulaşmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. İnancımız odur ki; bugün bu başarıyı elde eden evlatlarımız, yarının başarılı sporcuları olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir' dedi.