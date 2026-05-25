Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Konya'da düzenlediği U16 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) -Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2025-2026 sezonu 'Yurt İçi Faaliyetleri Programı' kapsamında Konya'da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası, birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne oldu.

Organizasyonda 16 takım mücadele ederken, karşılaşmalar Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynandı. Şampiyonada Konya'yı temsil eden tek takım olan Konya Büyükşehir Belediyespor, ortaya koyduğu mücadeleci oyunla, disiplin ve karakteriyle turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Grup aşamasında Antalya Gelişim'i 72-60, Petkim'i 56-54 ve Yeşim Spor'u 75-64 mağlup eden sarı-siyahlılar, 3'te 3 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Türk basketbolunun köklü ekiplerinden Darüşşafaka'yı nefes kesen mücadelede 75-74 mağlup eden Büyükşehir, yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan sarı-siyahlılar ardından üçüncülük mücadelesine çıktı. Üçüncülük maçında Bahçeşehir Okulları A ile karşı karşıya gelen Konya Büyükşehir Belediyespor, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 72-62 kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

BAŞKAN ALTAY GENÇ SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyespor'un altyapı başarısının gurur verici olduğunu belirterek, 'U16 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Konya Büyükşehir Belediyespor'umuzu gönülden tebrik ediyorum. Genç sporcularımızın sahada ortaya koyduğu mücadele, inanç ve takım ruhu bizleri gururlandırdı. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Türk basketbolunda adından sıkça söz ettiren Konya Büyükşehir Belediyespor, altyapıda da başarılı performansını sürdürerek 'Türkiye'nin Güçlü Altyapısı' sloganını parkede bir kez daha kanıtladı. Altyapı organizasyonlarında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyespor, hem Konya basketbolunun yükselen gücü olduğunu bir kez daha gösterdi hem de geleceğe dair umut verdi.