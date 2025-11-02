Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezazhan Karimova, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirecek protokolü Semerkant'ta imzaladı.

ANKARA (İİGFA) - Türkiye ve Özbekistan arasında eğitim alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan protokol, Semerkant'ta düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de Türk dünyasına ve özellikle Özbekistan'a büyük bir ilgi ve sevgi duyulduğunu belirterek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kardeş ülke Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, Özbekistan'daki genç nüfusun dikkat çekici oranda yüksek olduğunu vurgulayarak, 'Nüfusun neredeyse üçte biri okullarda. Bu, bir ülke için son derece önemli bir göstergedir.' dedi. Genç nüfusun nitelikli bir eğitimle yetiştirilmesinin her iki ülke için büyük önem taşıdığını belirten Tekin, 'Ben şahsen Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı olarak Özbekistan ile bu anlamda karşılıklı her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu sadece benim değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortak arzusu ve isteği de bu yöndedir. Bize düşen, iki Cumhurbaşkanının açtığı bu yolda ilişkilerimizi güçlendirecek adımları hızlı bir biçimde atmaktır.' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Türk dünyasına yönelik içeriklere özel olarak yer verildiğini belirterek, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çocuklara küçük yaşlardan itibaren bu bilincin kazandırıldığını ifade etti.