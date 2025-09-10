Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre, kruvaziyer yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 1 milyon 416 bin 398’e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Ağustos ayı kruvaziyer verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin deniz turizminde yükselen grafiğini ortaya koyan verilerde, Kuşadası Limanı hem gemi hem yolcu sayısıyla dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye kruvaziyer turizminde tarihi bir zirveye ulaştı. Ağustos ayında 203 kruvaziyer gemiyle yılın en yoğun sefer trafiği yaşanırken, 357 bin 646 yolcu ile tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı yolcu sayısı kaydedildi.

YOLCU SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Ocak-Ağustos 2025 döneminde Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 1 milyon 416 bin 398’e ulaştı. Sadece Ağustos ayında ise 357 bin 646 yolcu ile tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı yolcu sayısı kaydedildi.

Ağustos ayında Türkiye limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 15,3 artışla 203’e yükseldi. Bu rakam, yılın en yoğun kruvaziyer trafiğinin yaşandığı ay olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam gemi sayısı yüzde 16,6 artışla 878 oldu.

Söz konusu ayda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 yolcu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Ağustos ayları içerisinde en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Ocak-Ağustos döneminde ise kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398 yolcuya ulaştı.” açıklamasında bulundu.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, ağustos ayında Kuşadası Limanı'na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı'na 22 kruvaziyer gemi ile 27 bin 575 yolcu geldiğini belirterek diğer limanlara da 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. 8 aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası limanı 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti.”