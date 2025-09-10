Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için 1 aylık abonman ücreti ve kart bedelinin karşılanmasına, ayrıca destek çantası hazırlanmasına karar verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında 10 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’in yatırım ve hizmet sunumuyla başladı.

ŞEHİTLERE VE VEFAT EDEN PERSONELE ANMA

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Ayhan, İzmir Balçova’da yaşanan terör saldırısında şehit olan polisler ve görev sırasında hayatını kaybeden belediye personeli Erkan Karadağ için taziye mesajı iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ VE YATIRIMLAR

Ayhan, geçtiğimiz hafta Malatya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 300 bininci deprem konutunun anahtar teslim törenine katıldığını belirtti. Ziyaret kapsamında toplam 5 milyar 940 milyon TL yatırım bedeline sahip 41 projenin açılışı yapıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM VE EĞİTİM DESTEĞİ

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan, Malatya’daki iki üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin şehre gelmeye başladığını belirterek, “Sevgili gençlerimiz bizlere emanet” dedi. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen karara göre, yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerinin 1 aylık abonman ücretleri ve kart bedelleri Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Ayrıca öğrencilere destek çantası hazırlanacak.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ek gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun sunduğu plan değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı. Bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, bazıları bir sonraki toplantıya ertelendi.

YENİ TOPLANTI TARİHİ BELİRLENDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantılarının ikinci birleşiminin 16 Eylül Salı günü saat 14.00’te yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.