Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, binlerce kişi tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya takvimini paylaştı. Sakarya'da kültür, sanat ve müzik tutkunu binlerce kişinin beklediği festival 4-12 Temmuz olarak duyuruldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir süre önce Türkiye'de 26 şehrin takviminde yer aldığı 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Sakarya'nın da dahil edildiğini müjdelemişti.

Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Ordu'dan sora Sakarya'nın da yer aldığı festivalin takvimi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmî sitesinde ilk kez yayınlandı.

Alemdar ise Sakarya'da kültür, sanat ve müzik tutkunu binlerce kişinin beklediği takvimin 4-12 Temmuz olarak belirlendiğini duyurdu.

BİRÇOK ETKİNLİK GELİYOR

Bu takvim içerisinde şehrin dört bir yanındaki doğal güzellikleri, tarihi dokusu, köprüleri, sosyal donatı alanları ve sanat noktalarında birçok programın yer alacağı ifade edildi.

Birçok büyük konserin, sanat ve sanatçı buluşmalarının, edebiyat organizasyonlarının ve ünlü isimlerin yer alacağı tiyatro gösterilerinin ev sahipliğini yapacaklarını belirten Alemdar, 'Birçok kültürün bir arada yaşadığı, farklı coğrafyalardan temsilcilerle kültürel zenginliğin başkenti olan Sakarya'mıza teveccüh gösteren Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin tarihi, sosyal ve kültürel zenginleriyle bu büyük organizasyona iz bırakacağını temenni ediyoruz. Geniş kitlelerin, farklı sanat yelpazelerinde aynı şarkıda, sözde, görüntüde buluşacağı festivalimiz 4-12 Temmuz tarihlerinde birçok farklı noktada gerçekleştirilecek. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Festival takvimi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmî hesabında yayınlandı ve program detaylarının önümüzdeki süreçte paylaşılması bekleniyor.