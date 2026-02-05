Mudanya Belediyesi, poyraz rüzgarı ve deniz suyunun etkisiyle korozyona uğrayan Atatürk Parkı'ndaki metal Atatürk siluetini yenileme çalışmalarına başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, vatandaşları heykelin boyanmasına katılmaya davet etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Kanalboyu mevkiinde 2018 yılında açılan Atatürk Parkı içerisindeki metal Atatürk silueti için yenileme süreci başlatıldı.

Poyraz rüzgârına açık konumu ve deniz etkisi nedeniyle sık sık korozyona uğrayan heykel, zamanla bakım zorlukları ve tabanında yer alan Türk Bayrağı nedeniyle eleştirilere konu olmuştu.

Heykelin bakımıyla ilgili konu, son olarak yeni yılın ilk yerel meclis toplantısında AK Parti Grup Sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları tarafından gündeme getirilmişti. Bunun üzerine Mudanya Belediyesi, Ocak ayında heykelin bulunduğu alana iskele kurarak bakım çalışmalarına başlamıştı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister' sözünü anımsatarak, 'Cumhuriyet'in muhafızlarına çağrımız var' paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/denizdalgic/status/2019354508305027229

Mudanyalıları Atatürk Heykeli'ni birlikte boyama ve yenilemeye davet eden Başkan Dalgıç, paylaşımında, 'Mudanyamızın simgesi Atatürk heykelini birlikte boyayacak, birlikte yenileyeceğiz. 10 Şubat Salı günü saat 12.00'de Atatürk Parkı'nda buluşalım' ifadelerini kullandı.