Bunlar da ilginizi çekebilir

Ankara'da su ve kaynak tasarrufu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi ile görüştü

Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Ziyaretlere Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İlçe Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hasan Koç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Yavuz Bostan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Nurullah Araz katıldı.

İlçedeki esnaflar ziyaret edilerek, 4207 sayılı Kanun kapsamında tütün ürünlerinin zararları ve mevzuata ilişkin bilgiler verildi.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde, tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar, 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi kapsamında esnaflara tütün ürünlerinin zararları anlatıldı ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.