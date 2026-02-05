Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'ya yaptığı hizmet ve desteklerinden dolayı 'Hemşehrilik Beratı' takdim etti.

MALATYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şehrimize yapılan hizmetlerin açılışına katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, deprem sürecinde Malatya'ya verdiği katkı ve kentin yeniden imarı sürecinde sağladığı destek dolayısıyla 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi kararlaştırılan Bakan Uraloğlu'na, Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında Başkan Er tarafından Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

Başkan Sami Er, Bakan Uraloğlu'na Malatya'ya destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, 'Depremin yaralarını sardınız. Daha dirençli bir şehir oluşması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve siz Bakanlarımızın büyük destekleri oldu. Çok büyük mesafe kat ettik. Ne zaman gelsek her zaman kapınız bize açıktı. Hiçbir talebimizi geri çevirmediniz. Her zaman eliniz üzerimizdeydi. Malatya'ya çok büyük katkılarınız oldu' dedi.

BAKAN URALOĞLU: İLK ALDIĞIM BERAT

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ise Başkan Er'e teşekkür ederek, 'Allah razı olsun. İlk aldığım berat, o anlamda çok büyük kıymeti var. Sizin şahsınızda Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na belediye binası içerisinde yapımı devam eden 815 kişi kapasiteli kütüphanenin inşaatını gezdirdi.Başkan Er, 'Bu alanı tamamen güçlendirdik. Kütüphanemiz belediyeden bağımsız olacak. Seminer salonları var. Amfimiz bulunuyor. 815 kişi kapasiteli, ayrı bir yazılım olacak. 7/24 açık olacak kütüphanemizde öğrencilerimize ücretsiz çay, su, kahve ve çorba ikramı yapacağız. Ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz' dedi. Başkan Sami Er'e kütüphane projesinden dolayı teşekkür eden Bakan Uraloğlu, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.