Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde düzenlenen anma programında, afetlere hazırlığın hayati önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Gençlik Parkı Büyük Tiyatro'daki programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın yanı sıra belediye bürokratları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzede aileler katıldı.

'SADECE İTFAİYE OKULU MEZUNLARINI İTFAİYE EKİMİZE KAZANDIRDIK'

Programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve afet ekiplerinin hem personel hem de teknik donanım açısından güçlendirildiğini dile getirerek, 'Ben şöyle söyleyebilirim. Belediye Başkanı olduğum 2019'dan bu yana 'En iyi yaptığın iş nedir?' derlerse 600 civarına düşmüş itfaiye personelimizi sadece itfaiye okulu mezunları olmak üzere genç büyük bir ekibi itfaiyeye kazandırmak olmuştur. Bunun yanında da aynı zamanda ekipman olarak çok zor durumda olan itfaiyemizi çok güçlendirdik' dedi.

'AFETİN TANIMI DEĞİŞTİ'

Afet kavramının yalnızca depremle sınırlı olmadığını vurgulayan Yavaş, aşırı sıcaklar ve şehir içi su baskınlarının da ciddi afetler arasında yer aldığını belirterek, kentlerin afetlere dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş, 'Geçen yıl yaşanan sıcak havalarda yerin altında su patlakları olmaya başladı. Dolayısıyla bir yandan bunun için çalışıyorsunuz, su kaybını önlemeye çalışıyorsunuz ama birdenbire bakıyorsunuz böyle çarpık kentleşme, sonradan değiştirilen imar planlarıyla çok katlı binaların oluşturduğu ısı adacıkları ya şehre bulutların gelmesini engelliyor, yağışı engelliyor veya şehrin üstünden gitmesini engelliyor ve şehir selleri oluyor. Şehir içerisindeki bu sellere de aynı şekilde tedbir almak durumundayız. Bu nedenle sünger kent denilen afete dirençli kentler de oluşturmak için Afet Daire'miz çalışmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.