Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde, tamamen Büyükşehir Belediyesi personelinden gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan Denizli Büyükşehir Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

DENİZLİ (İGFA) - Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu ziyarette, DEBAK'ın kuruluş süreci, görev alanları ve yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında Başkan Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

Afet ve acil durumlarda hızlı, doğru ve etkili müdahale hedefiyle oluşturulan ekibin, eğitim planlamaları ve kurumsal koordinasyon yapısı da paylaşıldı.



DEBAK İLE BÜYÜKŞEHİR AFETLERE KARŞI HAZIR



Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmanın önemine dikkat çekerek, gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma yapılanmasının Denizli açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, DEBAK ekibine çalışmalarında başarılar dileyerek, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.