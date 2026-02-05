Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesinde hizmet veren Orman Kütüphanesi, sosyal farkındalık odaklı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde masal dinletisine katıldı ve betimlemeli orman gezisiyle doğayı tüm duyularıyla keşfetme fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - Ormanya Orman Kütüphanesi'nde 7-14 yaş arasındaki görme engelli bireylere özel olarak düzenlenen 'Hikâyelerle Görme' etkinliği, doğayla iç içe masal anlatımı ve betimlemeli gezi programıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Program kapsamında gerçekleştirilen betimlemeli Ormanya gezisinde çocuklar, doğayı tüm yönleriyle keşfetme fırsatı buldu.

Rehber eşliğinde yapılan detaylı anlatımlarla ağaçlar, hayvan yaşam alanları ve doğal dokular tanıtılırken, sesli betimlemeler sayesinde katılımcılar çevreyi zihinsel olarak canlandırdı. Etkinliğin devamında Ormanya Çocuk Hayvan Çiftliği'ni ziyaret eden çocuklar, koyun, keçi ve tavşanları besleyip onlara dokunarak doğayla birebir temas kurdu. Hem eğitici hem de farkındalık oluşturan etkinlik, çocuklara unutulmaz bir doğa deneyimi sundu.

Türkiye'nin ilk açık hava konseptli Orman Kütüphanesi yalnızca bir okuma alanı değil; aynı zamanda eğitim, doğa farkındalığı ve sosyal katılım merkezi olarak, yıl boyunca çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler yapmaya devam edecek.