KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, 'Deprem sonrası devlet-millet iş birliğiyle başta konut olmak üzere sorunların çözümü için ortaya konan irade bizlere birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm bakanlarımızın sahadaki özverili çalışmalarıyla bu zorlu sürecin aşılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum' dedi.

BAŞKAN ALTAY'IN MESAJI ŞÖYLE:

'6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan depremler, milletimizin hafızasına 'asrın felaketi' olarak kazınmıştır. Aradan üç yıl geçmiş olsa da o gecenin karanlığı, o sabahın ayazı ve yaşanan acılar hâlâ ilk günkü tazeliğiyle içimizdedir.

Konya olarak bizlere düşen ise bu zorlu süreci en sağlam şekilde tahkim etmek, acıyı dayanışmayla hafifletmekti. Depremin ilk anından itibaren bölgede tek bir canımız dahi yalnız kalmasın diye tüm imkânlarımızı seferber ettik; her bir kadromuzla, her bir gönlümüzle sahada olduk.

Depremde acıyı yaşayan kardeşlerimizin yanında durmaya, yüklerini paylaşmaya gayret ettik. Her hane ayakta kalsın, her ocak tütsün, her yürek yeniden umutla dolsun istedik. En ağır yaralardan birini alan Hatay'da, felaketin ardından şehri ve insanlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterdik. Arama kurtarma çalışmalarından altyapı hizmetlerine, konteyner kentlerden mobil sağlık hizmetlerine kadar Konyalı hemşehrilerimizin desteğiyle yaraya merhem olduk. İslam âleminin en mukaddes mabetlerinden biri olan Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete açmanın manevi huzurunu yaşadık.

Deprem sonrası devlet-millet iş birliğiyle başta konut olmak üzere sorunların çözümü için ortaya konan irade bizlere birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bizler her zorluğu birlikte aştık, birlikte güçlendik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm bakanlarımızın sahadaki özverili çalışmalarıyla bu zorlu sürecin aşılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyor; geride kalan yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.