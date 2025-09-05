Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 06-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kayseri Melikgazi Belediyesi yerini alıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de 20 şehirde yapılan, dünyanın en büyük festivalinde yerini alan Melikgazi Belediyesi, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamladığı Tarihi Köşk Medrese’de, festival boyunca açık olacak “Kumaştan Hikayeler Sergisi”ne ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu geleneksel el becerisi olan parçalıbohça sanatı aracılığıyla, kültürel belleği görünür kılmayı hedefleyen “Kumaştan Hikayeler: Parçalıbohça Tekniğiyle Kültürel Bellek” sergisi, kültürel mirasın farkındalığını artırmak adına önem arz ediyor.

Anadolu’nun çeşitli yörelerinden toplanmış antika kumaş parçalarının, el becerisiyle yeniden bir araya getirilerek oluşturduğu özgün eserlerin yer aldığı sergi, gelenek ile çağdaş sanat arasındaki bağı yorumlama imkanı tanıyacak.

7 Eylül Pazar günü saat 19.00’da resmi açılışı yapılacak olan serginin, Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hayata kazandırılan 700 yıla tanıklık etmiş Tarihi Köşk Medrese’de gerçekleşiyor olması ise heyecan verici.

SERGİ TARİHİ KÖŞK MEDRESE’DE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Gelenek ile çağdaş sanatın buluştuğu serginin festival boyunca açık olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm vatandaşları sergiye davet ederek şunları söyledi:

“ Kültür ve sanatın kalbi, tarihiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’miz, dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak olan 20 şehirden birisi. 06-14 Eylül tarihleri arasında hemşehrilerimize unutulmaz anlar yaşatacak festival kapsamında, kültür ve sanata verdiğimiz önemle biz de yerimizi aldık. Harika bir sergimiz vatandaşlarımızla buluşacak. Anadolu’nun farklı yörelerinden toplanan antika kumaş parçalarının el becerisiyle yeni bir anlam kazandığı Kumaştan Hikayeler Sergisi, Tarihi Köşk Medresemizde görücüye çıkacak. Eretna Beyliği'nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından eşi Suli Paşa için yaptırılan, zamanında medrese, kışla, hapishane, aşevi olarak kullanılmış; restorasyon çalışmalarımızın ardından kültürel ve sosyal faaliyetlerinin yer alacağı keyifli bir mekan haline getirdiğimiz Tarihi Köşk Medrese’de gerçekleşiyor olması ise etkinliğin anlamını daha da derinleştiriyor. 07 Eylül Pazar günü saat 19.00’da resmi açılışını yapacağımız sergimiz, 06-14 Eylül tarihleri boyunca ziyarete açık olacak. Kültür ve sanatın harmanlandığı etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum.”