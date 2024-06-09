Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı Samsun oldu.SAMSUN (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu Adana, Şanlıurfa ve Bursa’nın ardından Millî Mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun’da yaşandı. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Samsun, 08-16 Haziran 2024 tarihleri arasında 30’dan fazla noktada konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

ŞAHMERAN, DÜNYA PRÖMİYERİ İLE SANATSEVER SAMSUNLULARLA BULUŞTU

Samsun Kültür Yolu Festivali’nin açılış akşamında Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi “Şahmeran’’ın dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. Samsun Devlet Opera ve Balesi; antik mitolojinin mistik dünyasında yarı insan yarı yılan olarak yaşayan Şahmeran’ın, zengin mitolojik ve kültürel temalarla yoğrulan efsanesini opera sahnesine taşıdı. Bestesi Bujor Koinic’e, librettosu Şefik Kahramankaptan’a ait görkemli eser Murat Atak rejisiyle seyircileriyle buluştu.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI OLDU

Samsun Müzesi; uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" sergisine ev sahipliği yapıyor. Samsun Müzesi’nde ayrıca ‘’Besmele-i Şerif Hat Sergisi’’, ‘’Karakalem Sergisi’’, “1919 Samsun’’ sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ‘’Azerbaycan’dan Kareler ve Festivaller’’ ve ‘’Kentler ve Güzellikler Fotoğraf Sergisi-4 Düzce-Giresun-Ordu-Samsun-Trabzon’’ sergileri, Samsun Kent Müzesi’nde ise ‘’Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar’’ sergisi sergileniyor. Samsun Çok Amaçlı Salon’da dijital sanatın yenilikçi yönlerini ve çeşitliliğini vurgulayan “Eskizden Piksele “Anatolia Edition’’ dijital sanat sergisi farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek, sanatın geniş kapsamını ve çeşitliliğini sanatseverlere sunuyor. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri’sinde “Anadolu ve Zümrüd’ü Anka (Deri Rölyef Sergisi)’’, Tütün İskelesi’nde ‘’Sanatın En Kırılgan Hali’’, Panaroma Samsun Dijital Gösterim Merkezi ‘’Samsun’dan Cumhuriyet’e Yüzde Yüz’’, İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi “Geleneksel Sanatlar Işığında Samsun (Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru)’’ sergilerine, ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca, festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zekâ algoritması kullanılarak Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretçilerle buluşuyor. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zekâ destekli dijital sanatla yeniden hayat buluyor.

KONSERLERLE DOLU FESTİVAL

Saathane Meydanı’nda gerçekleşen ‘’Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ile Saz Söz ve İrfan’’ konseri konuk sanatçı Eda Karaytuğ ile dinleyicileriyle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ‘’Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Gençlik ve Çocuk Korosu’’, Samsun Müzesi Konferans Salonu’nda ise ‘’Sanat Müziği ve Halk Müziği” konserleri Samsunlulara müzik dolu saatler yaşattı.