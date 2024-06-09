Balıkesirlilerin sivrisineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadele işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede ilaçlama işlemlerine tam gaz devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle birlikte şehrin dört bir yanında koordineli bir şekilde haşereyle mücadele faaliyetlerine devam ediyor. Haşereyle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanarak düzenli aralıklarla ilaçlamalarını sürdürüyor. Vektörel hastalıkların önlenmesi ve vektörlerin kaynağının kontrol altına alınması için ekipler, etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLAR İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN

Yapılan ilaçlamalardan oldukça memnun kaldığını belirten Behzat Cür adlı vatandaş “Havaların ısınmasıyla sinekler meydana çıktı, halkı rahatsız ediyor. Şu an zaten ilaçlama ekibi de geldi. Gayet güzel bir çalışma. Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Sinek ve haşere ilaçlamasıyla ilgili yapılan projelerin çok iyi olduğunu dile getiren Burakcan Telli; böcek, haşere ve sineklerin çoğalmasının önüne geçildiğini vurguladı.

İlaçlamaların gerekliliğinden bahseden Sudenur Curabay isimli genç “Ben Paşaalanı Bölgesinde yaşıyorum ve Paşaalanı eskiden bir bataklık bölge olduğu için şu an hâlâ sinek sorunları süregeliyor ve bu sinek ilacı çalışmaları bu yaz da başladığını biz hissetmeye başladık. Çok güzel bir etki yaratıyor. Sokaklarda da görüyoruz, karşılaşıyoruz ve kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Devam etmesini de istiyorum.” dedi.