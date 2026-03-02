Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bir kez daha yaban hayatına umut oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) tam üyesi olan hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan 3 şahin ve 1 kara akbaba, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğal yaşam alanlarına uğurlandı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaralı halde üretim ve rehabilitasyon merkezine getirilen yırtıcı kuşlar, uzman veteriner hekimler ve hayvan sağlığı ekibinin titiz çalışmalarıyla yeniden kanat çırpacak güce ulaştı.

Doğaya salım anı ise duygu dolu görüntülere sahne oldu. Büyük bir heyecan ve mutluluk içinde gökyüzüne bırakılan şahinler ve kara akbaba, kısa sürede kanatlarını açarak özgürlüğe yükseldi.

Yetkililer, hayvan sağlığı ekibinin özverili müdahaleleri sayesinde hayata tutunan bu nadide kuşların, ait oldukları yaban hayatında sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmelerini temenni ettiklerini belirtti.