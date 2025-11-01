İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 'Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu' sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak.

İSTANBUL (İGFA) - Her yıl yüzü aşkın ülkeden koşucuyu ağırlayan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun 47'ncisi, yarın koşulacak. Yarış, İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre Avrupa'nın üç Gold Label maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, 'Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu' sloganıyla, yine büyük heyecana sahne olacak. 126 ülkeden koşucunun katılacağı maratona 42K'da 5 bin 976, 15,5K'da 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere, toplamda 41 bin 416 bin kişi kayıt yaptırdı.

PROF. DR. DONUK: 'EN UZUN SOLUKLU, PRESTİJLİ VE DÜNYADA TEK'

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nun ülkemizin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'İstanbul Maratonu; tarihî, kültürel, siyasi, ekonomik ve jeopolitik özellikleriyle dünyanın önde gelen kentlerinden biri olan İstanbul'a spor şehri kimliği kazandıran prestijli bir etkinliktir. İki kıta arasında koşulan tek maraton olması nedeniyle, özellikle yabancı sporcular için büyük bir çekim merkezidir. Katılımcılar yalnızca Asya ile Avrupa arasında değil; binlerce yıllık uygarlıkların izleri ve eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde koşma ayrıcalığını da yaşamaktadır. Bu yönüyle İstanbul Maratonu, kentin uluslararası alanda yeniden ilgiyle anılmasına katkı sağlamaktadır' dedi.

Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun elit atletler tarafından da saygı duyulan bir yarış olduğunu belirten Donuk, 'Geçmiş yılların şampiyonlarının yeniden İstanbul'da yarışacak olması bizleri son derece memnun ediyor, bu organizasyonumuzun ne kadar takdir gördüğünü bize gösteriyor. Öncelikle bu yıl da isim sponsorumuz olarak bizlerle iş birliği yapan, ülkemizin köklü kuruluşlarından Türkiye İş Bankası'na teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Teşkilatı ve binlerce gönüllümüzle, yıllardır olduğu gibi, bu yıl da maratonu başarılı bir şekilde yapacağız' ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR TAHTLARINI KORUMAK İÇİN PARKURDA

Yaklaşık 9 bin görevli ve binlerce gönüllünün çalışmalarıyla hayata geçirilecek organizasyona 4 ayrı kıtadan 18'i kadın, 26'sı da erkek toplam 44 elit atlet katılacak. Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde son şampiyon Dejene Debela, Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir; kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

İSTANBUL'DA TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI DA ÇIKACAK

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından aynı zamanda 2025 Türkiye Maraton Şampiyonası olarak sayılan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, yerli atletler tarafından ulusal şampiyonluk hedefiyle de koşulacak. Yerli atletler tasnifinde erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular 'Türkiye şampiyonu' ünvanının sahibi olacak.

MARATON HEYECANI 09.00'DA BAŞLAYACAK

Maratonun başlangıç noktası, her zamanki gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi olacak. 08.45'te tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda büyük merakla beklenen 42K yarışı 09.00'da başlayacak ve Sultanahmet'te sonlanacak. Üç ayrı grup halinde başlatılacak 15,5K kategorisi yarışı 09.19, 09.38 ve 10.05'te start alacak ve Yenikapı'da sonlanacak.

Startı 10.32, 11.06 ve 11.40'ta verilecek Kurumsal Koşu kategorisinin ardından son olarak 12.14'te Halk Koşusu başlayacak. Bu iki kategorinin finişi Dolmabahçe'de olacak. Göğüs numarası olmayanlar, maratona alınmayacak.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Türkiye'deki spor organizasyonları içinde bağış konusunda yıllardır bayrağı taşıyan İstanbul Maratonu, yeniden rekor peşinde olacak.

Adım Adım Derneği'nin 'İyilik Peşinde Koş' platformu (ipk.adimadim.org) üzerinden kayıt yaptıranlar, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda seçtikleri amaç için koşarak bağış toplayacak. Geçen yıl 63 sivil toplum kuruluşu (STK) için 8 bin 914 gönüllü sporcu harekete geçerek, 98,2 milyon lira bağış toplamış ve böylece İstanbul Maratonu, Avrupa'nın en fazla bağış toplanan 4. maratonu olmayı başarmıştı. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nda 2 Kasım Pazar günü 68 STK adına toplam 9 bin 398 katılımcı, yardımseverlik için koşacak.

ŞAMPİYONLAR 50 BİN DOLAR ÖDÜL ALACAK

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak. 42K kategorisinde birinciler 50'şer bin dolar kazanacak. Parkur rekoru kırılması halinde 5 bin dolar da prim verilecek. Maratonda ilk 8'da yer alacak tüm atletler çeşitli oranlarda para ödülüne hak kazanacak. 42K'da toplam 190 bin dolar para ödülü dağıtılacak.