Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Gambiya bayraklı iki ticari tankere yönelik saldırıları 'endişeyle karşılıyoruz' açıklamasıyla kınadı. Türkiye, bölgede gerilimin tırmanmaması için diplomatik temaslarını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de Gambiya bayraklı KAIROS ve VIRAT adlı ticari tankerlere 28 Kasım'da düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Keçeli, olayların Türkiye'nin Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde meydana geldiğini belirterek, 'Bu hadiseler bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Karadeniz'de savaşın daha geniş bir alana yayılmasının ve gerilimin tırmanmasının önlenmesinin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'nin, bölgedeki ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi ve istikrarın korunması amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğü vurgulandı.